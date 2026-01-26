RC - Dernières infos

Initiative SSR: les cantons romands montent au front

Réunis lundi à Lausanne, les gouvernements de Suisse occidentale s’opposent à l’initiative SSR. Ils alertent sur ses conséquences pour la Suisse romande, l’ancrage régional des médias et l’ensemble de l’écosystème de l’information.

« Deux cents francs. »

C’est le montant au cœur de l’initiative SSR… et la somme qui inquiète aujourd’hui les gouvernements de Suisse occidentale.

Réunis lundi à Lausanne, les cantons romands, au sein de la Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale, se sont fermement opposés au texte. Ils estiment qu’une redevance abaissée fragiliserait le service public audiovisuel, la pluralité de l’information et le débat démocratique.

La présidente du Conseil d’État vaudois Christelle Luisier-Brodard revient sur la nécessité d’une position commune et sur les conséquences directes pour la Suisse romande.

Au-delà de la question financière, les gouvernements cantonaux alertent aussi sur un risque structurel pour l’ancrage régional de la SSR, déjà soumise à des efforts d’économie ces dernières années :

Selon une étude fédérale, plus de 3’000 emplois pourraient disparaître, dont une large part en Suisse romande.

Les exécutifs cantonaux appellent ainsi la population à rejeter l’initiative lors de la votation du 8 mars prochain, au nom de l’information, de l’économie régionale et de la cohésion nationale.

/JGA