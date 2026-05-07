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Initiative pour un salaire minimum : le parlement valaisan défavorable au texte, au grand dam de la gauche

Le Grand Conseil valaisan s’est positionné mercredi contre l’initiative pour un salaire minimum qui sera soumise prochainement à votation populaire.

Selon la majorité de droite, qui a suivi la position du Conseil d’Etat, une rémunération plancher de 22 francs de l’heure, à l’exception de l’agriculture, menacerait à terme les emplois peu qualifiés et augmenterait le taux de chômage ainsi que l’inflation dans le canton. La députée PLR de Port-Valais Sonia Tauss Cornut tire la sonnette d’alarme : si le texte est accepté, c’est toute l’économie qui serait déstabilisée.

Pour améliorer les conditions salariales, le groupe PLR plébiscite d’autres solutions qui ne feraient pas appel à l’intervention de l’Etat telles que le renforcement des formations ainsi qu’une meilleure collaboration entre employés et syndicats.

Le député socialiste montheysan Blaise Carron fustige pour sa part des arguments teintés d’idéologie et rappelle que les salaires minimaux en vigueur depuis 2021 à Genève ont permis d’améliorer les conditions de vie sans péjorer l’économie. Il rappelle que le Valais regorge de salaires précaires et insuffisants.

L’élu du PS rappelle qu’un revenu plancher est une mesure sociale qui complète les Conventions collectives de travail étendues (CCT) actuelles. Pour ce dernier, les différentes initiatives en faveur d’un salaire de base à travers la Suisse traduisent un ras-le-bol de la population.

De l’autre côté du Rhône, la population vaudoise se prononcera quant à elle le 14 juin sur un taux horaire minimum de 23 francs 60.

Antoni Da Campo