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Incendie simulé au centre des Marmettes : un exercice grandeur nature pour coordonner les secours face au handicap sensoriel

Pompiers, police et Protection civile ont simulé mercredi l’évacuation du centre des Marmettes à Monthey. Un exercice particulier, l’institution accueillant des personnes sourdes, aveugles ou atteinte de surdicécité.

Un exercice d’évacuation grandeur nature s’est déroulé ce mercredi au centre des Marmettes à Monthey. Une centaine de personnes, parmi lesquelles policiers, pompiers et membres de la Protection civile, ont participé à cette simulation d’un risque d’explosion. Un test particulier, puisque l’institution accueille des personnes sourdes, aveugles ou sourdaveugles.

Pour le directeur des Marmettes, Samuel Kuchel, l’objectif était avant tout de vérifier la capacité collective à protéger ces résidents en cas d’urgence.

Lors d’un incendie ou d’une catastrophe, les pompiers et la police interviennent généralement en première ligne. Mais une fois les personnes mises en sécurité, la Protection civile prend le relais. Le commandement d’arrondissement du Bas-Valais, Steve Zufferey, nous explique le rôle, dans ce cas de figure, de la PC.

L’exercice d’évacuation a réuni près d’une centaine d’intervenant, entre pompier, police et protection civile.

/LT