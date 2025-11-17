RC - Dernières infos

Incendie de « La Moutonnerie » à St-Triphon : « la gentillesse et la bienveillance des pompiers m’ont marqué »

Trois mois après l’incendie qui a ravagé la ferme « La Moutonnerie » à St-Triphon, l’agriculteur Julien Mottier tente de se reconstruire. Entre bétail relogé et emploi saisonnier sur les pistes, le Chablaisien attend toujours des nouvelles concernant son avenir.

Rappelez-vous, c’était le 21 juillet dernier, la plaine chablaisienne était réveillée par un large panache de fumée provenant de St-Triphon. Ce matin-là, la ferme « La Moutonnerie », dirigée par Julien Mottier et sa famille, était complètement détruite par les flammes. Trois mois plus tard, le quotidien de l’agriculteur d’Ollon a totalement été chamboulé. Entre relogement en urgence du bétail et recherche de solution pour l’hiver, ses dernières semaines n’ont pas été de tout repos. Ce qui ne l’empêche pas de garder le moral.

Élan de solidarité

Le jeune chablaisien a néanmoins pu trouver un peu de réconfort grâce au joli geste de sa meilleure amie d’enfance, Coralie Ambresin mais aussi grâce à un bel élan de solidarité. Quelques jours après le sinistre, elle a lancé une collecte de dons. Aujourd’hui toujours ouverte, elle cumule plus de 35’000 francs. Des dons qui font du bien en cette période, mais qui n’ont toutefois pas été simples à accepter. Julien Mottier

Propriétaire de « La Moutonnerie », la municipalité d’Ollon indique que pour l’heure l’enquête sur les causes du sinistre reste ouverte. Dans l’attente des conclusions de cette dernière, aucun calendrier de reconstruction n’est encore fixé. Les précisions de Saly Ann Jufer, municipale boyarde chargée des bâtiments et domaines.

Les deux parties vont se rencontrer prochainement pour définir l’avenir de cette exploitation et des terrains communaux.

/LT