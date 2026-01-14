RC - Dernières infos

Incendie de Crans-Montana: le Valais débloque une aide d’urgence et renforce la sécurité

À la suite du drame de Crans-Montana, le Conseil d’État valaisan annonce une aide financière immédiate pour les victimes et leurs proches, ainsi que plusieurs mesures de prévention. L’usage d’engins pyrotechniques est désormais interdit dans les établissements accueillant du public.

Le Conseil d’État valaisan a arrêté une série de mesures après l’incendie survenu à Crans-Montana. Il a décidé d’octroyer une aide financière urgente de 10’000 francs à chaque personne hospitalisée ainsi qu’aux familles des victimes décédées. Cette aide sera versée avec un minimum de démarches administratives, les personnes concernées étant directement contactées par le canton.

Face aux nombreuses sollicitations, un compte bancaire officiel a également été ouvert afin de recueillir les dons spontanés. Ceux-ci seront gérés par une fondation indépendante, en cours de création, chargée de leur redistribution selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.

Sur le plan de la prévention, le Gouvernement interdit désormais l’utilisation d’engins pyrotechniques dans les établissements recevant du public. Les communes bénéficieront d’un soutien renforcé, avec des contrôles coordonnés, des formations supplémentaires et de nouveaux outils numériques. L’état de situation particulière décrété début janvier a par ailleurs été levé.

/LT