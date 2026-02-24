RC - Dernières infos

Incendie de Crans-Montana: Doris Leuthard présidera la fondation de soutien aux victimes

Créée par l’Etat du Valais, la fondation Beloved apportera une aide financière rapide et durable aux victimes du drame du 1er janvier 2026 et à leurs proches. Elle disposera d’un capital initial d’un million de francs et de promesses de dons estimées à 17 millions.

La fondation Beloved, mise sur pied par l’Etat du Valais à la suite de l’incendie survenu le 1er janvier 2026 à Crans-Montana, sera présidée par l’ancienne présidente de la Confédération Doris Leuthard. Le Conseil d’Etat a approuvé les statuts de la structure et désigné les neuf membres de son conseil de fondation.

L’organisme aura pour mission d’apporter un soutien financier aux ayants droit des personnes décédées, aux blessés, à leurs proches directement touchés ainsi qu’aux intervenants impliqués dans la gestion du sinistre. L’aide, pensée comme solidaire et coordonnée avec les assurances, vise à couvrir des besoins urgents qui ne seraient pas pris en charge, ou pas suffisamment rapidement, par d’autres dispositifs.

La fondation soutiendra également des projets de mémoire liés au drame ainsi que des actions de prévention des incendies.

Dotée d’un capital initial d’un million de francs issu du fonds de la Loterie romande, la fondation bénéficie déjà de promesses de dons s’élevant à environ 17 millions de francs, dont 10 millions souhaités par le Gouvernement valaisan. Le Grand Conseil doit encore se prononcer sur ces montants lors de sa session de mars.

