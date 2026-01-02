RC - Dernières infos

Incendie de Crans-Montana : 40 morts, 119 blessés, l’identification se poursuit

Au lendemain de l’incendie survenu dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, les autorités cantonales ont tenu une conférence de presse ce jeudi après-midi. Si le bilan humain reste extrêmement lourd (40 victimes et 119 blessés), l’identification des victimes progresse et l’enquête confirme une piste principale. La prise en charge des blessés et l’accompagnement des familles restent la priorité absolue.

Au nom du Conseil d’État, Mathias Reynard a adressé les pensées des autorités aux familles endeuillées et aux blessés. Sur les 119 personnes blessées, environ la moitié a été prise en charge à l’Hôpital du Valais. Les autres ont été transférées vers plusieurs hôpitaux suisses, dont le CHUV, ainsi que vers la France et l’Italie, notamment pour des centres spécialisés pour grands brûlés. Les autorités soulignent que le nombre de blessés pourrait encore augmenter. Une cinquantaine de patients ont déjà été ou seront prochainement transférés à l’étranger.

Une cérémonie officielle de recueillement est prévue le 9 janvier 2026 à Crans-Montana, et un livre de condoléances sera mis en ligne dès demain sur le site de la Confédération.

Blessés identifiés, victimes encore en cours d’identification

Le commandant de la police cantonale Frédéric Gisler a indiqué que 113 des 119 blessés ont pu être formellement identifiés. Parmi eux figurent notamment des ressortissants suisses, français et italiens. Concernant les personnes décédées, au nombre de 40, les procédures d’identification sont toujours en cours. Un accompagnement personnalisé jour et nuit est assuré pour les familles.

Une piste principale se dégage dans l’enquête

La procureure générale Béatrice Pilloud a confirmé l’ouverture d’une enquête pénale. Les premiers éléments laissent penser que l’incendie aurait été provoqué par des bougies de type bengale fixées sur des bouteilles de champagne, approchées trop près du plafond, entraînant un embrasement rapide.

Les investigations se poursuivent notamment sur la configuration des lieux, les autorisations, la capacité d’accueil et les mesures de sécurité incendie.

Développement suit.

/JGA