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Incendie d’Aigle: l’incendie de toitures au centre-ville est maîtrisé

L’important incendie de toiture qui s’est déclaré durant la nuit dans la vieille ville d’Aigle est sous-contrôle. L’intervention se poursuivait toutefois lundi matin.

« Le feu ne se développe plus, mais il reste beaucoup de foyers résiduels. Comme il s’est développé sur les toitures, ça va être un travail de fourmi de tous les éteindre », a déclaré à Keystone-ATS le lieutenant-colonel Cyril Guinchard, inspecteur cantonal adjoint à l’Etablissement cantonal d’assurances (ECA) vaudois. Selon lui, les travaux d’extinction vont durer encore quelques heures.

L’alerte a été donnée à 3h54 lundi matin. Six immeubles ont été touchés. Leurs habitants ont été évacués dans la salle de gym du collège, a ajouté Cyril Guinchard sans pouvoir donner le nombre de personnes concernées. Les malheureux ont pu sortir de chez eux par leurs propres moyens.

Les habitants des immeubles alentour ont également été évacués en raison du dégagement de fumée. Aucun blessé n’est à déplorer et la zone est toujours fermée.

Près de 60 sapeurs-pompiers de quatre corps différents et une quinzaine de véhicules ont pris part à l’intervention. Les causes du sinistre sont pour l’heure inconnues.

Syndic d’Aigle, Grégory Devaud est intervenu en direct dans notre journal de 12h

Rédaction/ATS