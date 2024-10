RC - Dernières infos

Incendie à Troistorrents: route fermée et mesures de sécurité

Un incendie s’est déclaré dans un entrepôt à Troistorrents, entraînant la fermeture de la route Troistorrents-Morgins. Les habitants du quartier de Collaire doivent garder leurs fenêtres et portes fermées en raison de l’épaisse fumée. Les pompiers sont en intervention.

Un incendie est actuellement en cours dans un entrepôt à Troistorrents. Ce sinistre provoque la fermeture de la route Troistorrents-Morgins et ce dans les deux sens de circulation. Les services de sécurité recommandent aux automobilistes d’emprunter la route forestière pour contourner la zone. Par mesure de sécurité, les habitants du quartier de Collaire sont invités à garder leurs fenêtres et portes fermées en raison de l’épaisse fumée qui se dégage du sinistre. Les pompiers sont sur place et tentent de maîtriser les flammes, tandis que l’origine de l’incendie reste à déterminer.