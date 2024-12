RC - Dernières infos

Incendie à Troistorrents: la route de la vallée fermée jusqu’à ce soir, aucune victime à déplorer

Un chalet a pris feu ce vendredi après-midi à Troistorrents, provoquant la fermeture de la route de la vallée dans les deux sens. Une déviation a été mise en place. L’incendie n’a fait aucune victime ni blessé.

L’incendie ce vendredi après-midi d’un chalet à Troistorrents provoque la fermeture totale de la route de la vallée. Dans les deux sens, la circulation est proscrite au moins jusqu’en début de soirée en raison du grand volume d’eau utilisé par les pompiers et des risques de gel, nous indique le chef de l’appui à l’engagement du canton Glenn Martignier. La police municipale a mis en place deux déviations : dans le sens de la montée, les véhicules doivent passer par Chenarlier et par Morgins via la route forestière pour ceux qui descendent vers la plaine. Glenn Martignier nous confirme que le sinistre n’a fait aucune victime ni blessé et que l’intervention continue.

/GA