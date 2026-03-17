RC - Dernières infos

Incendie à Saint-Maurice : deux mineurs interpellés dans la destruction du local des scouts

Deux mineurs ont été interpellés après l’incendie qui a détruit le local des scouts survenu la nuit dernière à Saint-Maurice.

Les adolescents, deux Suisses âgés de 14 et 16 ans, ont été arrêtés peu après les faits par la police municipale de Monthey alors qu’ils circulaient en voiture à Lavey. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans le sinistre. Le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction, tout en rappelant que la présomption d’innocence s’applique.

Les faits se sont produits peu après 3 heures du matin dans un local situé rue Vers Saint-Amé. Alertés par un important dégagement de fumée et de flammes, les secours sont rapidement intervenus.

Les pompiers du SDIS des Fortifications et du CSI de Monthey ont maîtrisé l’incendie au petit matin. Le bâtiment a toutefois été entièrement détruit par les flammes.

Aucun blessé n’est à déplorer. L’intervention a mobilisé plusieurs patrouilles de police ainsi qu’une ambulance dépêchée sur place à titre préventif.

Com/ADC