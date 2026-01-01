RC - Dernières infos

Incendie à Crans-Montana: « plusieurs dizaines » de morts confirmées, la piste de l’attentat terroriste écartée

« Plusieurs dizaines » de personnes sont « présumées décédées » après l’incendie qui a ravagé le bar « Le Constellation » dans la nuit de Nouvel An à Crans-Montana (VS), a annoncé le commandant de la police cantonale Frédéric Gisler. On déplore une centaine de blessés.

« A l’heure où je vous parle, tous les blessés ont pu être pris en charge », a-t-il ajouté jeudi devant la presse à Lens. La plupart sont grièvement atteints. Les blessés ont été acheminés sur différents hôpitaux, notamment à Sion, Lausanne, Genève et Zurich. L’institut de médecine légale de Zurich est aussi mis à contribution.

Frédéric Gisler, qui a pris ses fonctions ce 1er janvier, a jugé vraisemblable qu’il y ait des nationalités différentes parmi les victimes, donc également des étrangers.

Au vu de la gravité des événements, le gouvernement a décidé de décréter l’état de situation particulière, a précisé le conseiller d’Etat en charge de la sécurité Stéphane Ganzer.

La procureure générale Béatrice Pilloud a exclu la piste terroriste. Il y a eu un incendie qui a provoqué une déflagration, puis un embrasement généralisé, a expliqué M. Ganzer, lui-même ancien pompier. L’explosion n’est pas à l’origine de l’incendie.

Le président du conseil d’Etat du Canton de Valais, Mathias Reynard, a déclaré pendant la conférence de presse que parmi la centaine de blessés pris en charge, une « grande majorité » sont des blessés graves. « Si la population veut aujourd’hui se montrer solidaire, veut aujourd’hui se montrer utile, alors il faut être prudent durant les heures qui suivent. Nous avons des compétences qui sont très utilisées, qui sont surutilisées dans nos hôpitaux. Ne rajoutons pas encore des catastrophes à ce drame », a-t-il indiqué.

En outre, le président de la Confédération Guy Parmelin a reporté son discours de Nouvel An prévu jeudi midi. Il exprime ainsi son respect pour la souffrance et le deuil des familles des victimes.

ATS/TN