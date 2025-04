RC - Dernières infos

Inauguration à Monthey : un centre de documents d’identité pour décentraliser l’Etat

Le Canton du Valais a ouvert un nouveau centre de documents d’identité à Monthey. Inauguré lundi, il permettra une décentralisation du service et un accès facilité à toutes les mobilités.

Inaugurée lundi à l’ancienne poste de la gare CFF, le centre de documents d’identité de Monthey complète l’offre des sites similaires de Sion et de Viège. Il compte un guichet et deux machines de biométrie, et emploiera « deux à trois personnes selon les jours de la semaine. En fonction de la demande, on pourra augmenter le nombre de collaborateurs », nous explique Sandra Tiano, cheffe du service valaisan de la population et des migrations.

Financé par l’État à hauteur de 400’000 francs, le site répond à l’augmentation des données prises pour les passeports, les cartes d’identité et les permis pour les étrangers (de 55’000 en 2022 à 64’000 en 2024). « Une hausse qui devrait se confirmer puisque de nouveaux documents biométriques entreront en vigueur en 2026 », prévoit Sandra Tiano.

A travers cette installation montheysanne, l’État y concrétise sa volonté de décentraliser ses services qui peuvent l’être. « On veut améliorer le bien-vivre en Valais en rapprochant les services des gens. Cela nous permet aussi de répartir les postes de travail dans le Canton » se réjouit Frédéric Favre conseiller d’état chef du département de la sécurité, des institutions et du sport. Présent à cette inauguration, le nouveau président de la commune de Monthey entend bien poursuivre l’accueil de services étatiques dans sa Ville si l’occasion se présente à nouveau. Fabrice Thétaz.

Initialement prévu en 2022, le projet a été retardé en raison, entre autres, de la difficulté à trouver un local cochant toutes les cases. Frédéric Favre conseiller d’Etat.

En vidéo:

Guillaume Abbey