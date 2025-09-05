RC - Dernières infos

Inauguration à Monthey : la commune double ses capacités en infrastructures funéraires

Monthey inaugure ce samedi 6 septembre ses quatre nouvelles cryptes, doublant ainsi sa capacité. La Commune et la paroisse répondent ainsi à un besoin croissant, tout en modernisant les infrastructures funéraires.

La capacité d’accueil des salles funéraires de Monthey voit double. La paroisse catholique inaugurera à la Cure, quatre espaces rénovés et accessibles à toutes les mobilités. Trois d’entre eux, dont une salle accessible de plain-pied, se situent sur le site de la Cure, tandis que la chapelle du Pont, proche de l’Hôtel de Ville, devient une chapelle ardente.

Pour doubler les capacités d’accueil funéraires de la Commune, il était impératif d’aménager une des quatre salles à la Chapelle du Pont. Les explications du curé des paroisses de Monthey, Choëx, Collombey et Muraz, Jérôme Hauswirth.

Les travaux, d’un coût d’environ 300 000 francs, s’inscrivent dans une démarche de modernisation et d’ouverture des salles funéraires de Monthey à toutes les confessions.

Guillaume Abbey