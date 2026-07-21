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Important lifting pour la gare de Finhaut

Gare stratégique, Finhaut va subir des travaux importants. Les transports Martigny et régions poursuivent la modernisation de leurs infrastructures.

Les Transports Martigny et régions, TMR, poursuivent la modernisation de leurs gares. Après notamment celle du Châtelard, la gare de Finhaut a été mise à l’enquête en juin. Il s’agit d’un important chantier estimé à 10 millions de francs, puisque l’entreprise bas-valaisanne en profitera pour revoir l’ensemble de l’installation électrique.

Thomas Meier, coresponsable du département infrastructures explique l’importance du chantier:

Ces travaux s’inscrivent dans l’adaptation des infrastructures à la Loi sur l’égalité pour les personnes handicapées, ou Lhand. Les TMR ont inauguré le 19 juin dernier trois nouvelles rames accessibles aux personnes à mobilité réduite et conformes aux exigences de cette loi.