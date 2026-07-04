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Important incendie en cours à Monthey, le secteur est à éviter

Un important incendie est actuellement en cours à Monthey, à proximité du site chimique, dans le secteur de Technocube. Les autorités demandent à la population d’éviter la zone et de garder portes et fenêtres fermées.

Un important feu s’est déclaré ce samedi soir à Monthey, à proximité du site chimique, dans le secteur de Technocube.

Les circonstances de l’incendie ne sont, pour l’heure, pas connues. Les services de secours sont actuellement mobilisés sur place.

Par mesure de sécurité, les autorités invitent la population à ne pas s’approcher du secteur et à laisser les forces d’intervention effectuer leur travail. Les personnes se trouvant à proximité sont également priées de garder les portes et les fenêtres fermées, ainsi que d’éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation, jusqu’à nouvel ordre.

Nous suivons l’évolution de la situation et mettrons à jour cet article dès que de nouvelles informations seront communiquées.