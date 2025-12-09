RC - Dernières infos

Immersion au coeur du Palais Fédéral en compagnie de la Chorgue Marianne Maret

En Suisse, les décisions politiques se prennent sur trois niveaux différents : le fédéral, le cantonal et enfin le communal, ce qui complexifie parfois la compréhension de la vie publique.

Pour y voir plus clair, nous nous sommes rendus la semaine dernière au Palais Fédéral à Berne pour suivre durant une matinée la sénatrice Chorgue Marianne Maret lors de la session d’hiver de l’Assemblée Fédérale. La Chablaisienne siège depuis six ans au Conseil des Etats, la « Chambre haute du parlement », où elle défend les intérêts du canton du Valais. La centriste nous a accueillis entre deux votes au plénum, suivez le guide, Marianne Maret.

Cet hiver, la sénatrice Marianne Maret siègera durant trois semaines jusqu’au 18 décembre à Berne. Aux côtés de 45 de ses collègues aux États et 200 députés au National, la centriste votera les textes de loi qui façonneront la Suisse de demain. Grâce aux efforts politiques de la Chorgue, le Conseil des États a approuvé mardi de justesse la prolongation de l’usage des ondes FM des radios locales au-delà de 2026.

Antoni Da Campo