Images Vevey dévoile son identité visuelle

Réalisée par l’atelier biennois CIAO, l’affiche mêle couleurs fraîches et dynamiques, avec le retour de la célèbre mascotte spaghetti.

Par ailleurs, la Biennale des arts visuels présentera du 7 au 29 septembre plus de 50 expositions et installations photographiques réalisées sur mesure en plein air et en intérieur. Sur le thème « (DIS)CONNECTED. Entre passé et futur », elle traitera du fossé creusé par les technologies digitales et accueillera des artistes de plus de 20 pays.