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Ils gagnent une île en Suède : « On ne sait toujours pas quoi en faire »

Un couple valdo-genevois a remporté un concours organisé par la Suède, lui offrant la garde d’une île pendant une année. Entre envie de déconnexion, projets festifs et rêves de survie, Daniella Zarza Tapia et Jonathan Scyboz se préparent à vivre une aventure hors du commun.

Recevoir un courriel annonçant que l’on vient de gagner une île n’est pas une expérience banale. C’est pourtant ce qu’ont vécu la Genevoise Daniella Zarza Tapia et le Montreusien Jonathan Scyboz. Le couple valdo-genevois a été sélectionné parmi plus de 2’000 candidats du monde entier pour devenir, durant une année, les gardiens de Tjuvholmen, une petite île située sur le plus grand lac de Suède.

L’aventure a commencé presque par hasard. « Je participe à tous les concours que je vois, mais je ne gagne jamais », sourit Daniella. Après avoir découvert l’appel à candidatures sur les réseaux sociaux, le couple réalise une vidéo de présentation quelques jours avant la date limite, alors qu’il se trouve en Belgique pour du pet-sitting. Puis plus rien. Jusqu’à ce fameux soir où Jonathan consulte ses courriels avant d’aller se coucher.

Île ou elle ?

« Je me suis dit qu’il fallait que je lui annonce d’une manière originale », raconte-t-il. Après avoir invité sa compagne à une balade nocturne, il lui lance mystérieusement : « Il ou elle ? ». Daniella pense d’abord à l’arrivée d’un animal de compagnie, avant de comprendre qu’ils viennent de remporter l’île suédoise. « Je ne savais pas quoi faire. D’ailleurs, aujourd’hui encore, on ne sait toujours pas vraiment quoi en faire », admet-elle en riant. Car l’île est totalement sauvage : ni eau courante, ni électricité, ni construction.

Au-delà du caractère insolite de cette récompense, les deux Romands voient dans cette aventure une occasion de se reconnecter à l’essentiel. Une philosophie qui fait écho aux valeurs mises en avant par la Suède, où la nature, le bien-être et l’équilibre de vie occupent une place centrale. « Je me suis juste vue isolée, déconnectée, complètement au milieu de la nature », confie Daniella. Le couple espère ainsi multiplier les rencontres, partager des moments festifs et créer un lieu ouvert aux autres. « Que ce soit notre île à tous », résume Jonathan.

L’entretien complet à réécouter :

/LT