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Il y a une chance que le camping de Van d’en Haut, à Salvan, puisse ouvrir cet été

Il reste de l’espoir pour les campings valaisans fermés à la suite d’une décision cantonale. Propriétaires et communes ont pu mandater des experts pour définir des mesures de protection et trouver des solutions.

Que les campeurs se rassurent…

Il reste de l’espoir pour les campings de montagne valaisans. La task force mise en place entre les services de l’État, les propriétaires de campings et les communes autorise l’engagement de bureaux d’experts afin de trouver des solutions au cas par cas. À Salvan, l’une des mesures proposées serait de déplacer le camping afin de permettre son ouverture pour la saison estivale. D’autres mesures pourraient suivre, comme l’explique le président de Salvan Florian Piasenta :

En attendant, les habitués du camping de Van d’en Haut doivent patienter et guetter les informations sur le site internet. On retrouve Florian Piasenta :

Pour rappel, 13 campings valaisans ont dû fermer sur une décision prise en mars de la Commission cantonale des constructions en raison de leur exposition aux dangers naturels.