Il y a 25 ans, le fromage de l’Etivaz obtenait la première certification AOP de Suisse

Ce label, révolutionnaire pour l’époque, a permis de défendre le savoir-faire traditionnel tout en garantissant des revenus décents aux paysans locaux.

Un quart de siècle plus tard, l’AOP est devenue un gage de qualité qui s’exporte chaque année à l’international. Avec sa cuisson au feu de bois et ses vaches nourries aux fleurs des alpes, la fabrication de L’Etivaz est très exigeante. Malgré ce cahier des charges stricts, la relève est assurée. Aujourd’hui, plus de la moitié des 67 producteurs ont moins de 35 ans. Pour Jérôme Groebli, nouveau directeur de la coopérative de l’Etivaz, l’intérêt des nouvelles générations se construit dès l’enfance.

Depuis le début de l’année, Jérôme Groebli, succède à Philippe Gremaud à la tête de la coopérative de l’Etivaz AOP. Après 20 ans de carrière chez Nestlé, il nous expose sa nouvelle vision pour faire évoluer cet héritage fromager AOP. Jérôme Groebli.

Entre mai et octobre, près de 460 tonnes de fromage de l’Etivaz sont produites grâce à plus de 3000 vaches réparties sur 130 alpages.