Il y a 20 ans, les triages forestiers du Haut-Lac faisaient « tronc commun »

Le triage forestier du Haut-Lac situé à Muraz fête ses 20 ans. A l’origine, il était séparé en deux entités distinctes : le triage des communes de Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph et un autre regroupant Vionnaz et Collombey-Muraz.

En 2004, l’heure était à la rationalisation des ressources, humaines et matérielles. Depuis, le triage a évolué, le personnel a triplé et s’est spécialisé. Les garde-forestiers côtoient un charpentier, un responsable sciage et des forestiers-bûcherons par exemple. En évoquant les défis d’avenir, François Rouiller, le directeur du triage forestier du Haut-Lac est catégorique « le climat sera au cœur des réflexions ».

Dans le cadre de ce jubilé, les portes ouvertes auront lieu samedi 4 mai dès 9 heures au triage forestier du Haut-Lac. Pour rappel, il traite plus de 5’000 hectares de forêt répartis sur les cinq communes.

Guillaume Abbey.