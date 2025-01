RC - Dernières infos

Il y a 10 ans, Tamoil annonçait la fin de la raffinerie de Collombey-Muraz

La raffinerie de Collombey-Muraz, symbole de l’industrie pétrolière valaisanne, voyait son avenir s’assombrir il y a une décennie. Après des mois de tensions, de manifestations et de négociations, le site a définitivement fermé ses portes en 2019.



Le 13 janvier 2015, un séisme frappe le Chablais valaisan. La direction de Tamoil Suisse annonce aux 270 salariés de la raffinerie de Collombey-Muraz la mise en veille progressive du site, inaugurant une longue période d’incertitudes et de luttes. Entre espoir d’un repreneur et négociations pour un plan social digne, l’épilogue se solde par une fermeture définitive et un démantèlement encore inachevé.

Dès l’annonce, les tensions s’amplifient : manifestation de soutien en février, blocage de la gare d’Aigle, et vaines recherches d’un repreneur. En mai 2019, Tamoil confirme la fermeture définitive du site, après plus de 50 ans d’activité.

Un démantèlement en cours

Débuté en 2021, le démantèlement du site est aujourd’hui presque achevé, à l’exception des deux cheminées emblématiques. Leur destruction est prévue pour le premier semestre 2025, selon Tamoil Suisse.

Une décennie après cette annonce choc, le site de Collombey-Muraz reste un témoin silencieux des bouleversements de l’industrie pétrolière en Suisse.

/JG avec ATS