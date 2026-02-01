RC - Dernières infos

Il reste encore à Voir et à manger à l’Espace Graffenried à Aigle

L’exposition A voir et à manger à l’Espace Graffenried, à Aigle, s’étend jusqu’en mars. A l’occasion d’une visite guidée, une partie des artistes a pu expliquer l’origine de leur idée.

C’est le titre de son exposition, qui réunit les travaux de 12 artistes contemporains et interroge le rapport au goût, aux produits du terroir et aux traditions alimentaires helvétiques. Ceci à travers une grande diversité de médiums artistiques. Dimanche, une visite d’exposition était organisée, avec la présence d’artistes, comme Christophe Constantin qui propose une œuvre sonore. Il explique son idée :

Petite anecdote, Christophe Constantin a dû manger 7 pommes d’affilées pour enregistrer son effet sonore.

Stéphanie Giorgis, une autre artiste, est parti sur quelque chose de différent:

L’exposition A voir et à manger s’étend également au Château d’Aigle, un espace qui demeurera visible jusqu’en septembre.