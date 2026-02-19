RC - Dernières infos

Il faut éviter de randonner entre Chindonne et Valerette vendredi après-midi

Le secteur entre Valerette et Chindonne sera miné par hélicoptère vendredi après-midi. 

Il est dès lors déconseillé de randonner dans la zone à ce moment-là.

 

19 février 2026

Comments are closed.