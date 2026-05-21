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Il est possible de revivre l’explosion d’une partie du fort de Dailly ce 31 mai

La Communauté d’intérêt pour l’artillerie de Dailly, la CIPAD, organise ce 31 mai une journée de commémoration des huitante ans de l’explosion d’une de ses galeries.

Toutes les heures, un spectacle qui retrace les évènements de la tragédie survenue en 1946 est proposé au public. La Suisse a en effet appris dans la douleur la nécessité de séparer la poudre des obus puisqu’un magasin de munitions dans ce fort situé au-dessus de Morcles a explosé, puis un accident similaire surviendra à Mitholz dans le canton de Berne en 1947. L’explosion de Dailly fait dix morts et celle de Mitholz 9.

Pascal Bruchez, président de la CIPAD, raconte l’histoire de ce spectacle et de cette explosion…

Toutes les informations pour prendre part à l’une des visites spectacles du 31 mai se trouvent sur le site internet de la CIPAD. CIPAD qui a comme prochain projet de recréer de manière virtuelle le trajet du funiculaire entre Dailly et Savatan.