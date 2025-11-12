RC - Dernières infos

Humour et émotions pour le Montreux Comedy

Le rire s’invite pour la 36ème édition du Montreux Comedy du 12 au 22 novembre.

Pour la 3ème année consécutive, le festival se tiendra à Beaulieu à Lausanne en raison des travaux sur le site montreusien qui abrite historiquement la manifestation. Plus d’une dizaine de galas menés notamment par Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompret, Vérino ou encore Elodie Poux, s’inscriront dans la philosophie de l’événement, à savoir un mélange de découvertes et de valeurs sûres. De quoi ravir le Fondateur et Directeur du Montreux Comedy Festival, Grégoire Furrer.

www.montreuxcomedy.com/fr