HRC : Physio Clinics en charge de l’Espace Santé Valerette à Aigle

L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), Vaud-Valais, transférera à Physio Clinics l’exploitation du pôle de physiothérapie et d’ergothérapie de l’Espace Santé Valerette à Aigle à compter du 1er janvier 2026.

Physio Clinics assurera la continuité des soins ambulatoires en physiothérapie pour les patients de la région.

Ce transfert d’activité s’inscrit dans la volonté de l’HRC d’améliorer les parcours patients en regroupant ses activités ambulatoires sur 3 sites à savoir Rennaz, Vevey et Monthey.