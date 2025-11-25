RC - Dernières infos

Hors-Piste pour prévenir l’anxiété chez les jeunes

Prévenir le stress et l’anxiété grâce à des ateliers clé en main. Le projet Hors-Piste commence à séduire dans les établissements scolaires valaisans. Exemple dans la Vallée d’Illiez.

Apprendre à identifier le stress et les premiers signes de l’anxiété… Et ce dès les plus petits degrés d’école. C’est ce que propose le projet Hors-Piste, un projet québécois qui met à disposition des écoles des ateliers clé en main. Promotion Santé Valais a décidé de le présenter aux écoles valaisannes, afin d’offrir à celles qui le souhaite un outil facile à utiliser, permettant de faire de la prévention. Yaëlle Linder, coordinatrice cantonale pour le réseau d’école en santé et durable pour Promotion Santé Valais.

Dans notre région l’école intercommunale de la Vallée d’Illiez, l’EiVi, a fait le choix de participer à ce programme. Cette démarche, permettant de mettre en lumière émotions et comportements, leur semble s’inscrire dans la continuité de leurs objectifs. Irène Caillet-Bois, enseignante spécialisée à l’EiVi.

Né en 2017, ce programme s’appuie sur des données scientifiques issues des neurosciences, il a déjà fait ses preuves outre-Atlantique. Notez encore que Hors-Piste offre également des outils pour les parents mais aussi pour le personnel enseignant.

