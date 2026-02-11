RC - Dernières infos

Hôpital Riviera-Chablais : la néonatologie certifiée pour les prématurés dès 32 semaines

L’Hôpital Riviera-Chablais obtient la certification de niveau IIB pour sa néonatologie. Les nouveau-nés prématurés et nécessitant un soutien respiratoire peuvent désormais rester près de leur famille.

Cette reconnaissance permet de réduire les transferts inter-établissements et d’offrir une prise en charge spécialisée dès la 32ᵉ semaine de grossesse, pour un poids minimum de 1’250 grammes. Elle profite aussi aux bébés à terme présentant un faible poids ou des besoins spécifiques. L’approche centrée sur la famille, inspirée du Family-Centered Care, offre chambres kangourou et parentales pour favoriser le contact permanent avec l’enfant.

Plus d’une année de travail collectif a permis d’adapter infrastructures, équipements et organisation des soins pour répondre aux exigences de la certification. Selon la Dre Chiara Mardegan, médecin spécialiste en pédiatrie et néonatologie à l’Hôpital Riviera-Chablais, cette avancée représente un soutien concret aux familles de la Riviera et du Chablais, offrant sécurité, proximité et accompagnement humain pendant l’hospitalisation.

