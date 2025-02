RC - Dernières infos

Hôpital Riviera-Chablais: inauguration d’une unité dédiée aux AVC

L’Hopital Riviera Chablais a inauguré ce lundi 3 février 2025, une unité dédiée aux accidents vasculaires cérébraux. Cette « Stroke Unit » comble un manque géographique dans le traitement des AVC.

Cette ouverture offre un accès plus rapide et optimal aux soins spécialisés » explique l’HRC dans un communiqué. Avec ses six lits, la nouvelle unité se dote d’infrastructures accélérant les diagnostics et permettant l’administration immédiate du traitement approprié, et la surveillance l’état de santé des patients.

Guillaume Abbey