Hôpital Riviera-Chablais : Des progrès, mais un effort financier encore attendu

Présenté mardi au Grand Conseil vaudois, le rapport annuel de la commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital Riviera-Chablais dresse le constat d’une situation financière encore fragile. Malgré des avancées médicales et organisationnelles, le retour à l’équilibre d’ici 2028 reste un défi majeur.

La Commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital Riviera-Chablais a présenté mardi son rapport annuel 2024 au Grand Conseil vaudois. Un rapport qui confirme une situation financière encore fragile, avec une perte de 6,9 millions de francs, malgré des économies jugées importantes.

Malgré ce constat des chiffres rouges, la commission interparlementaire évoque une situation qui tend à s’améliorer. Les précisions de son président et député PLR au Grand Conseil vaudois, Aurélien Clerc.

Malgré un calendrier qui suit les prévisions, l’Hôpital Riviera Chablais devra faire face aux nombreuses coupes prévues dans le budget 2026 du canton de Vaud. Une situation qui l’affectera forcément, comme nous le confirme Aurélien Clerc.

Sur le plan médical, le rapport annuel évoque des avancées qui sont toutefois à saluer, comme l’ouverture d’une stroke unit et l’amélioration de la prise en charge des patients.

/LT