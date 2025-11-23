RC - Dernières infos

Hik & Nunk, un festival qui prouve la richesse des talents locaux

Hik & Nunk, le festival itinérant de spectacles culturels à Monthey, a signé une 7e édition à succès. La commune, qui organise le rendez-vous, est ravie de montrer la diversité des talents locaux grâce à cet évènement.

La 7ᵉ édition de Hik & Nunk s’est achevée samedi.

Le festival itinérant des cultures actuelles – comme il se définit lui-même – a fait vivre musique, danse et théâtre dans divers lieux insolites de Monthey, où l’on ne s’attend pas forcément à assister à un spectacle. Le château, la maison de Kalbermatten ou encore la chapelle du Pont figuraient parmi les sites investis. Environ 2’000 personnes ont participé à la manifestation, un succès selon la commune de Monthey, organisatrice de l’événement. Lorenzo Malaguerra, chef du service de la culture de la ville de Monthey revient sur ses coups de coeur :

Le rendez-vous est déjà donné dans deux ans pour la prochaine édition du festival Hik & nunk.