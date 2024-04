RC - Dernières infos

Haut-Lac: le projet de fusion des quatre communes poursuit son chemin

Le projet de fusion entre les communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph poursuit sa route. La première phase débutée en mai 2022 s’est terminée.

Les exécutifs des quatre communes ont décidé conjointement de poursuivre la démarche. La 2ème phase consistera à demander la participation de la population et approfondir l’analyse des tâches et prestations communales ainsi que du regroupement des services communaux. Cette deuxième étape pourra débuter dès que l’offre de continuité sera validée, au plus tard, lors du premier trimestre 2025.