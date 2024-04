RC - Dernières infos

Haut-Lac: 1’500 élèves ont couru pour la construction d’une école de jeunes filles en Inde

Cette course d’entraide s’est tenue en fin de semaine dernière dans tout le Haut-Lac valaisan. Près de 1’500 élèves issus des écoles de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph, ont couru en faveur de Rayon of Aasha. Reportage à Vouvry.



Présidée par une enseignante en primaire, la vouvryenne Catherine Bonvin Pfammatter, cette association active en Suisse et en Inde, a l’ambition de construire une école pour jeunes filles à Pune, métropole indienne de plus de cinq millions d’habitants.

En collaboration avec les Ecoles du Haut-Lac, plusieurs départs étaient organisés. A commencer avec les petits, de 1-H à 4-H, puis les écoliers de 5-H à 8-H. Comme vous allez l’entendre, ces derniers ont échauffé les plus jeunes avant leur départ fixé à 9 heures vendredi 19 avril.

Guillaume Abbey s’est rendu à Vouvry à l’heure de l’entraînement collectif des 215 élèves. Reportage.

Les recette de l’opération sportive seront connus au mois de mai. En attendant, découvrez le reportage vidéo d’Olivier Badoux.