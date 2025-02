RC - Dernières infos

Handicap et autisme: le Valais évalue les besoins pour mieux agir

Le Valais adapte sa politique du handicap face à des besoins croissants. Le Conseil d’État a notamment validé un pré-projet clé lié à la Castalie : Le Valais au fil de l’eau.

Le canton du Valais veut mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. À l’approche de la prochaine législature, l’Etat s’appuie sur une étude menée par la HES-SO et la Haute école de travail social de Lausanne pour affiner sa politique en matière de handicap et d’autisme. Cette évaluation dresse un état des lieux des prestations existantes, met en lumière certaines lacunes et permet d’anticiper les besoins à venir.

Sur cette base, plusieurs recommandations ont été formulées pour orienter les décisions futures. Les précisions d’Aline Veyre, professeure associée à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne :

Pour affiner les priorités du canton, un sondage a directement donné la parole aux personnes concernées. Verdict : les répondants souhaitent davantage d’autonomie. Beaucoup peinent à accéder au monde professionnel, ou encore à trouver un logement.

Sur ce dernier point, le chef du Département de la santé et des affaires sociales a annoncé ce lundi la validation récente par le Conseil d’État d’un pré-projet clé : Le Valais au fil de l’eau, lié à la Castalie. Les explications de Mathias Reynard :

À noter que ces prochains investissements se chiffrent à près de 60 millions de francs, dont 45 millions à charge du canton.

/ Julie Gay