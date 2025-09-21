RC - Dernières infos

Handibasket: un pari organisationnel réussi en Valais

Un anniversaire fêté sur les terrains : pour ses 30 ans, le club de fauteuil roulant du Valais romand a ramené ce week-end à Martigny le tournoi national de handibasket, absent du canton depuis 45 ans.

Martigny a vécu au rythme du handibasket ce week-end. Pour la première fois depuis 45 ans, le tournoi national faisait son retour dans le canton. À l’époque, le club de fauteuil roulant du Valais romand n’existait pas encore.

Trente ans après sa création, l’association a voulu marquer son anniversaire en réunissant plus d’une centaine de joueurs et douze équipes dans les salles du Midi et de l’école professionnelle de la cité octodurienne. Un pari relevé avec succès : car organiser une telle compétition représente un véritable défi logistique. Jérôme Bagnoud, président du comité d’organisation :

Si le club espérait attirer davantage de spectateurs, il se dit satisfait d’avoir mis en lumière cette discipline et renforcé sa visibilité en Valais. Michaël Gaillard, joueur de Martigny-Berne-Magic, suivi de Jérôme Bagnoud :

En parallèle du tournoi, un concours de lancers francs a également été organisé : sept tirs en une minute, avec une récompense pour les quatre meilleurs participants. À noter qu’une cinquantaine de bénévoles se sont mobilisés tout au long du week-end pour assurer la réussite de la manifestation.

/JGA