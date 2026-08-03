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« Halte à la renouée du Japon » : l’opération continue

L’Association de Sauvegarde du Léman relance sa campagne de lutte contre la renouée du Japon à la Baye de Clarens. La population est convié ce mercredi à participer à l’opération.

Le projet « Halte à la renouée du Japon » est de retour.

Piloté par l’Association de Sauvegarde du Léman, il vise à éliminer les plantes envahissantes dans la Baye de Clarens sur la commune de Montreux. Chaque année, la population est invitée à participer à cette opération qui a pour but de freiner l’expansion des renouées asiatiques, des plantes néophytes envahissantes. Interdite à la vente et à la plantation dans le canton de Vaud, les renouées sont un problème récurrent sur tout le territoire et notamment pour la Baye de Clarens comme l’explique Coralie Di Stadio, responsable de projet sur le canton de Vaud pour l’Association pour la Sauvegarde du Léman.

L’Association de Sauvegarde du Léman mène donc cette campagne de lutte durant les 4 mercredis du mois d’août. Pour y participer, il est préférable de s’inscrire via le site de l’ASL https://asleman.org/halte-aux-renouees/

Notez encore qu’il est obligatoire de lutter contre ces espèces dans le but de limiter sa propagation.

Fiche d’identification : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/biodiversite/fichiers_pdf/Bo%C3%AEte_%C3%A0_outils_pour_les_communes/L-Divers__adresses__liens_utiles__…_/Fiche_F3_-08_-_Renou%C3%A9es_exotiques_-_Description.pdf

MV