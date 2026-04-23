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Gryon valide sa Maison de santé

Gryon pourra compter sur sa maison de santé. Son Conseil communal a validé lundi soir le préavis de deux millions de francs pour l’achat de la surface du bâtiment et les frais de rénovation.

Situé à la Barboleuse, l’établissement accueillera quatre médecins dès la fin des travaux, prévue pour l’hiver prochain. Parmi les autres objets à l’ordre du jour lundi, l’extension du dépôt communal de Barboleuse a été validée, tout comme la réfection d’une partie de l’enrobé de la route de l’Alpe des Chaux.