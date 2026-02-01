RC - Dernières infos

Gryon: une tyrolienne sème la discorde

A Gryon, la mise à l’enquête d’une tyrolienne suscite neuf oppositions, alors que le projet est défendu par la Municipalité comme celui d’un tourisme doux. Mais c’est aussi la communication des autorités qui est pointée du doigt.

C’est tendu à Gryon…

Un projet de tyrolienne aux Chaux, sur la commune de Gryon, a suscité neuf oppositions. Sept proviennent de parapentistes, une de l’agriculteur exploitant la parcelle concernée et une de l’Association pour un tourisme écologiquement responsable (ATER). Cette dernière estime que le projet ne respecte pas certaines règles en matière de protection de l’environnement. Le président de l’ATER, Jean-Michel Amiguet:

En arrière-plan, l’association dénonce un manque de communication de la part de la Municipalité tatchie. Le président de l’ATER, Jean-Michel Amiguet:

De son côté, la Municipalité de Gryon indique avoir pris connaissance des oppositions et affirme que le dossier est conforme aux exigences du canton de Vaud. L’entreprise Parc Aventure et son directeur Paul Chevalley, à l’origine du projet avec la commune, défend pour sa part une initiative qu’elle considère comme un exemple de tourisme quatre saisons. Le municipal chargé du tourisme Eric Chabloz précise que l’agriculteur était informé du projet et qu’il n’était, à ses yeux, pas nécessaire d’organiser une information publique avant la mise à l’enquête. « Je ne comprends pas cette opposition pour un projet de tourisme doux », explique-t-il. La tyrolienne est déjà installée depuis octobre dernier dans le cadre d’une phase test, jugée satisfaisante. La commune met donc le projet à l’enquête afin de pérenniser l’installation, si possible dès cet été.

De leur côté, les parapentistes relève que l’installation les empêcherait de décoller aux Chaux « entraînant de facto la disparition d’un site historique et stratégique pour le vol libre dans la région. » Leur opposition souligne que le site a accueilli notamment les Championnats suisses de deltaplane en 2022.