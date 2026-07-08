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Gryon: une soirée d’information pour présenter le nouveau plan d’affectation communal

Une soirée d’information a eu lieu jeudi dernier à Gryon pour présenter les contours du nouveau plan d’affectation communal. Un moment dédié au partage et à l’échange, sans toutefois aborder de cas spécifiques.

La commune de Gryon a organisé jeudi dernier une soirée d’information pour présenter à sa population les contours de son futur plan d’affectation communal. Un moment d’échange et de partage en vue des prochaines échéances et de la réalisation de ce PACom, comme le raconte Yann Schwenter, nouveau municipal en charge de l’urbanisme, de l’environnement et de la sécurité.

Cette soirée d’information était surtout l’occasion de le présenter de manière globale, sans aborder de cas ou de parcelles spécifiques. Yann Schwenter