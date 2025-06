RC - Dernières infos

Gryon : une initiative veut préserver le plateau de Frience du tourisme de masse

Une initiative a été déposée lundi pour protéger le plateau de Frience sur les hauts de Gryon.

Le texte, qui doit encore être validé par la Municipalité d’ici la semaine prochaine, veut préserver « cet écrin de nature du tourisme de masse et de la construction d’hôtels », indiquent les porteurs du texte, l’Association pour un tourisme écologiquement responsable (ATER).

Cette association locale, qui revendique 154 membres, relève que la commune a mis à l’enquête une planification touristique qui prévoit jusqu’à 450 lits hôteliers et parahôteliers dans la zone. « Un projet disproportionné soumis en toute discrétion alors que le Conseil communal et la population aurait dû en être clairement informés », écrit-elle dans son communiqué.

Pierre-Olivier Gaudard, membre du comité d’initiative, a remis lundi le texte de l’initiative à la municipalité pour vérification. Crédits : ATER

L’ATER a fait opposition à la mise à l’enquête « afin de préserver le plateau de Frience qui est un modèle de tourisme familial ». Une conciliation est prévue avec la Municipalité. Pour ne pas attendre, l’association lance toutefois une initiative « pour s’assurer que les habitants de Gryon pourront décider par eux-mêmes de l’avenir du plateau de Frience », poursuit le communiqué.

Le texte vise à interdire toutes nouvelles constructions. Mais il ne remet pas en cause les infrastructures actuelles (remonte-pentes, piste de ski, buvettes) ainsi que la future télécabine qui prévoit un arrêt intermédiaire à Frience. En cas d’approbation de l’initiative par la municipalité, la récolte de signature débutera au plus tôt à la fin juin et durera trois mois.

/Keystone-ATS