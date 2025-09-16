RC - Dernières infos

Gryon revoit sa planification touristique à Frience

Face aux oppositions, la Municipalité de Gryon renonce à toute nouvelle construction d’hébergement sur le plateau de Frience.

La Municipalité de Gryon a revu sa planification touristique après concertation avec les opposants. Le plateau de Frience sera désormais exclusivement dédié aux activités de sport et de loisirs : aucun nouveau lit ne pourra y être créé et les zones initialement prévues pour l’hébergement disparaissent. Même le Refuge de Frience ne pourra être reconstruit qu’à l’identique en cas de destruction.

En amont du plateau, les possibilités sont aussi restreintes, avec l’exclusion d’infrastructures lourdes comme une luge sur rail. Ces ajustements réduisent la surface constructible de 120’000 à 13’000 m2 et le potentiel de lits à 380. Deux mises à l’enquête complémentaires seront lancées d’ici novembre.

/LT