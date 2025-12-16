RC - Dernières infos

Gryon aura sa propre Maison de santé

Une maison de santé permettra prochainement aux habitants de Gryon de se soigner sans avoir à descendre en plaine. L’ouverture est espérée pour la fin de l’année 2026.

La Municipalité souhaite investir dans cette optique deux millions dans un bâtiment de la commune. L’idée est de pouvoir répondre à la forte demande de soins sur le plateau de Villars–Gryon. Quatre médecins ont manifesté leur intérêt pour y installer leur cabinet. Une permanence médicale sera mise en place durant les hautes saisons, tandis que des spécialistes interviendront une à deux fois par mois au bénéfice des habitants de la région.

Pierre-Etienne Cherix, municipal chargé de la santé publique:

Deux hommes et deux femmes constitue l’équipe médicale, dont une pédiatre. Le Réseau santé du Haut-Léman ainsi que l’Hôpital Riviera–Chablais ont apporté leur soutien à la Municipalité de Gryon pour mener ce projet à bien.