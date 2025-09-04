RC - Dernières infos

Gryon annule sa Fête de la Désalpe

La Fête de la Désalpe à Gryon n’aura pas lieu cette année.

Sur les réseaux sociaux, l’office de Tourisme de la commune indique que la canicule du début d’été a eu un impact sur les pâturages qui n’offrent plus suffisamment de nourritures pour les animaux. De nombreux paysans se voient donc forcés de descendre leurs troupeaux bien plus tôt que la date prévue, à savoir le 20 septembre. Une décision renforcée par les recommandations des services cantonaux face à l’épidémie de dermatose nodulaire.