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Grenouilles, oiseaux et autres papillons pourront s’épanouir dans deux cours d’eau du Chablais vaudois

Grenouilles, oiseaux et autres papillons pourront s’épanouir dans deux cours d’eau du Chablais vaudois d’ici à 2028. La rivière du Bruet à Ollon et le Grand Canal de Chessel seront renaturés sur 3,5 km pour un coût de 6 millions de francs.

Dans cette zone agricole, le canton de Vaud élargira le tronçon alors que les berges seront remodelées avec la plantation de végétaux. Ces mesures redonneront aux rivières un tracé naturel tout en améliorant la biodiversité et la gestion des crues. Ces aménagements figurent parmi les chantiers d’importance selon Stéphanie André, responsable des ressources en eau pour le canton de Vaud.

Depuis 2014, plus de 50 km sur les 150 de cours d’eau vaudois à revitaliser d’ici la fin du siècle (horizon 2090) ont été rendus à la nature. En moyenne, ce sont 3 à 4 km qui sont renaturés chaque année et permettent aux poissons (Truite), reptiles (Couleuvre à collier), oiseaux (Rousserolle effarvatte) et insectes de retrouver leur habitat. « A ce rythme-là, l’objectif initial sera dépassé, ce qui est réjouissant car le travail est conséquent. En 2019 par exemple, une partie du Grand Canal avait été renaturé avec succès », illustre la cheffe de division. Pour rappel, environ 20% des 7’000 km de cours d’eau du canton de Vaud sont canalisés et artificiels. Une situation qui limite grandement leurs fonctions écologiques.

Crédit : canton de Vaud

Des contreparties aux agriculteurs locaux sont en outre prévues pour compenser la perte de terrains arables induite par la renaturation. La terre excavée durant les travaux peut être

revalorisé sur les parcelles, améliorant leur valeur agronomique. « Des possibilités de drainage et d’irrigation peuvent également être installées », explique Stéphanie André.

Concernant le Rhône, la correction et la sécurisation du fleuve va bon train côté vaudois. La nouvelle digue des Grandes Îles entre Ollon et Bex est terminée alors que l’élargissement aux Îles des Clous, sur les communes d’Yvorne et Vouvry, est en cours. Le désendiguement du Rhône sera mis à l’enquête à la fin du printemps.

Crédit : canton de Vaud

ADC