RC - Dernières infos

Grégory Devaud cède son siège de député à Quentin Racine

Après 18 ans passés au Grand Conseil vaudois, Grégory Devaud passe le relais. Le syndic d’Aigle quitte son mandat de député en cours de législature pour se recentrer sur la politique locale. C’est Quentin Racine, avocat et ancien conseiller communal à Ollon, qui le remplacera dès fin octobre.

Le PLR vaudois connaît un changement de visage au sein de sa députation chablaisienne. Grégory Devaud, élu en 2022 avec le meilleur score du district, quitte le Grand Conseil. Une décision mûrement réfléchie, motivée par son engagement en tant que syndic d’Aigle et les nombreux projets régionaux à venir.

Son successeur est désormais connu : Quentin Racine, 34 ans, avocat et figure engagée dans la vie associative et politique locale. Il prendra ses fonctions lors de la prochaine séance du Parlement vaudois. Il devient ainsi le plus jeune député du Chablais à siéger à Lausanne.

Le comité PLR de l’arrondissement d’Aigle salue cette transition, dans la continuité de l’esprit d’équipe cultivé lors de la campagne 2022.

/jga-comm