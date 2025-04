RC - Dernières infos

Grands-Parents de Coeur : une démarche qui crée du lien

Grands-Parents de Coeur, c’est un programme qui vise à créer du lien entre les générations. Le Mouvement des Aînés Vaud a entre autres pour but de renforcer le rôle des grands-parents au sein des familles.

Son projet « Grands-Parents de Cœur » met en relation des seniors qui décident de partager de l’affection et du temps avec des enfants qui n’ont pas de lien régulier avec leurs grands-parents. Les seniors, les enfants et leur famille ont l’opportunité de créer des liens privilégiés et profitables à tous. Découverte avec Marie-Jo Marquis coordinatrice du groupe être grands-parents aujourd’hui.

Si vous désirez rejoindre l’aventure, vous pouvez contacter le 021 311 13 39 ou par mail egp@mda-vaud.ch

Vous trouverez toutes les informations sur www.etregrandsparents.ch