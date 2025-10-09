RC - Dernières infos

Grand Conseil vaudois: Grégory Devaud salue la Coupole, Quentin Racine y fait ses premiers pas

Le syndic d’Aigle Grégory Devaud a fait ses adieux mardi au Grand Conseil vaudois après dix-huit ans de mandat. Il passe le témoin à Quentin Racine, avocat de 34 ans et plus jeune élu chablaisien du Parlement cantonal.

C’est une page politique qui se tourne pour le Chablais vaudois. Mardi, au Grand Conseil vaudois, Grégory Devaud a pris place pour la dernière fois sur les bancs du législatif. Le syndic d’Aigle, élu PLR depuis 2006, a souhaité quitter le Parlement après dix-huit ans de service, tout en restant pleinement engagé dans la vie politique locale.

À cette occasion, Radio Chablais l’a rencontré à Lausanne pour faire le bilan de ces années passées sous la Coupole. Le Chablaisien a commencé l’entretien en expliquant les raisons de sa décision de quitter son siège et en revenant sur ce que ces dix-huit années lui ont apporté.

Parmi les invités venus saluer son parcours, Philippe Leuba, ancien conseiller d’État vaudois, n’a pas manqué de souligner la constance et la loyauté de l’élu aiglon.

À la suite des renoncements de Martine Cheseaux, Nicolas Croci Torti et Laurine Blum pour des raisons personnelles ou professionnelles, c’est finalement la commune d’Ollon qui retrouve un représentant au Grand Conseil. Son nom : Quentin Racine. Le président de la section PLR d’Aigle, Nicolas Riesen, se réjouit de cette passation entre deux générations d’élus.

Le relais est désormais assuré par Quentin Racine, avocat de 34 ans et ancien conseiller communal à Ollon. Il devient ainsi le plus jeune élu chablaisien à siéger à Lausanne. Au micro de Radio Chablais, il est revenu sur son élection et sur ses attentes pour la législature à venir.

Grégory Devaud tourne une page après dix-huit ans d’engagement, tandis que Quentin Racine s’apprête à écrire la sienne — celle d’une relève politique bien ancrée dans sa région.

/JGA