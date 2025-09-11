RC - Dernières infos

Grand conseil valaisan : pas d’augmentation de personnel à l’hôpital de Malévoz

Lors du 3e jour de sa session de septembre, le Grand Conseil valaisan a débattu du personnel de Malévoz. Un postulat, refusé de justesse proposait, de baisser le temps de travail et d’augmenter les effectifs.

Jeudi, lors du troisième jour de débat au Parlement valaisan, un postulat demandait un renforcement des effectifs, notamment de médecins-assistants et de chefs de clinique. Refusé de justesse par 65 voix contre 61 par le plénum, le texte proposait également une baisse à 46 heures du temps de travail par semaine, maintenu à 50 en Valais.

Attentif et ensuite tirer la sonnette d’alarme

Émanant de plusieurs partis, dont le Centriste chablaisien Lauren Rey, le texte identifiait également des files actives, à savoir un nombre de patients suivi à la consultation, trop conséquentes. « On a entre 140 et 180 patients par médecin assistant, sachant qu’une consultation dure une heure, on devrait en avoir deux fois moins », constate le député agaunois signataire du postulat. Pour le médecin de profession, le résultat serré du vote, qui s’est joué à quatre voix, peut déjà amener un signal.

Pas le rôle de l’État

Les opposants au postulat ont aussi avancé que la gestion du personnel de l’Hôpital du Valais, dont fait partie Malévoz, n’est pas de la compétence de l’État. « Ce n’est pas son rôle d’être dans l’opérationnel », argumente le député libéral-radical de St-Maurice Damien Revaz. Pour le député chablaisien, la Convention Collective de Travail entrée en vigueur au début de l’été peut déjà améliorer la situation.

Guillaume Abbey